Informações de preço de Staked USDai (SUSDAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 1.047 Máximo 24h $ 1.051 Máximo histórico $ 1.19 Menor preço $ 0.796061 Variação de Preço (1h) -0.07% Alteração de Preço (1D) +0.13% Variação de Preço (7d) +0.22%

O preço em tempo real de Staked USDai (SUSDAI) é $1.048. Nas últimas 24 horas, SUSDAI foi negociado entre a mínima de $ 1.047 e a máxima de $ 1.051, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SUSDAI é $ 1.19, enquanto o mais baixo é $ 0.796061.

Em termos de desempenho de curto prazo, SUSDAI variou -0.07% na última hora, +0.13% nas últimas 24 horas e +0.22% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Staked USDai (SUSDAI)

Capitalização de mercado $ 144.95M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 144.95M Fornecimento Circulante 138.27M Fornecimento total 138,270,793.0380503

A capitalização de mercado atual de Staked USDai é $ 144.95M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SUSDAI é 138.27M, com um fornecimento total de 138270793.0380503. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 144.95M.