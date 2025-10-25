Informações de preço de Staked msUSD (SMSUSD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 Menor preço $ 0.694559$ 0.694559 $ 0.694559 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00%

O preço em tempo real de Staked msUSD (SMSUSD) é $0.694562. Nas últimas 24 horas, SMSUSD foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SMSUSD é $ 1.025, enquanto o mais baixo é $ 0.694559.

Em termos de desempenho de curto prazo, SMSUSD variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Staked msUSD (SMSUSD)

Capitalização de mercado $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Fornecimento Circulante 3.46M 3.46M 3.46M Fornecimento total 3,457,357.20094657 3,457,357.20094657 3,457,357.20094657

A capitalização de mercado atual de Staked msUSD é $ 4.06M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SMSUSD é 3.46M, com um fornecimento total de 3457357.20094657. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.40M.