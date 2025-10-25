Informações de preço de Staked IP (STIP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 5.37 $ 5.37 $ 5.37 Mínimo 24h $ 5.68 $ 5.68 $ 5.68 Máximo 24h Mínimo 24h $ 5.37$ 5.37 $ 5.37 Máximo 24h $ 5.68$ 5.68 $ 5.68 Máximo histórico $ 15.09$ 15.09 $ 15.09 Menor preço $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 Variação de Preço (1h) -0.72% Alteração de Preço (1D) +0.20% Variação de Preço (7d) -4.25% Variação de Preço (7d) -4.25%

O preço em tempo real de Staked IP (STIP) é $5.47. Nas últimas 24 horas, STIP foi negociado entre a mínima de $ 5.37 e a máxima de $ 5.68, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de STIP é $ 15.09, enquanto o mais baixo é $ 1.031.

Em termos de desempenho de curto prazo, STIP variou -0.72% na última hora, +0.20% nas últimas 24 horas e -4.25% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Staked IP (STIP)

Capitalização de mercado $ 7.06M$ 7.06M $ 7.06M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.06M$ 7.06M $ 7.06M Fornecimento Circulante 1.29M 1.29M 1.29M Fornecimento total 1,291,604.841766547 1,291,604.841766547 1,291,604.841766547

A capitalização de mercado atual de Staked IP é $ 7.06M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STIP é 1.29M, com um fornecimento total de 1291604.841766547. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.06M.