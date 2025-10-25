Informações de preço de Staked BITZ (SBITZ) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 34.29$ 34.29 $ 34.29 Menor preço $ 0.777131$ 0.777131 $ 0.777131 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00%

O preço em tempo real de Staked BITZ (SBITZ) é $0.81633. Nas últimas 24 horas, SBITZ foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SBITZ é $ 34.29, enquanto o mais baixo é $ 0.777131.

Em termos de desempenho de curto prazo, SBITZ variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Staked BITZ (SBITZ)

Capitalização de mercado $ 43.38K$ 43.38K $ 43.38K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 35.34K$ 35.34K $ 35.34K Fornecimento Circulante 43.29K 43.29K 43.29K Fornecimento total 43,286.22058787557 43,286.22058787557 43,286.22058787557

A capitalização de mercado atual de Staked BITZ é $ 43.38K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SBITZ é 43.29K, com um fornecimento total de 43286.22058787557. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 35.34K.