O que é Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Founded in 2025, Aria is the first protocol to bring iconic real-world IP—starting with music—onchain as liquid revenue-generating tokens. Built on Story Protocol, Aria transforms cultural assets into programmable IP Real-World Assets (IPRWAs). Retail investors access income-producing IP through Aria, while institutions scale tokenized portfolios via Aria PRIME. Early offerings include partial rights to works by Justin Bieber,Miley Cyrus, and BLACKPINK. Aria enables investors to co-own IP and earn real-world revenue from streaming and licensing, while creators tokenize and manage their IP with permissioned onchain tools for automated attribution, licensing, and royalty payouts. Looking ahead, Aria will power a permissioned remix economy, where smart contracts govern how IP is licensed, monetized, and remixed—laying the financial rails for the next era of the IP economy.

Recurso de Staked Aria Premier Launch (STAPL) Site oficial

Previsão de preço do Staked Aria Premier Launch (em USD)

Quanto valerá Staked Aria Premier Launch (STAPL) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Staked Aria Premier Launch (STAPL) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Staked Aria Premier Launch.

Confira a previsão de preço de Staked Aria Premier Launch agora!

STAPL para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Compreender a tokenomics de Staked Aria Premier Launch (STAPL) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token STAPL agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Staked Aria Premier Launch (STAPL) Quanto vale hoje o Staked Aria Premier Launch (STAPL)? O preço ao vivo de STAPL em USD é 0.998976 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de STAPL para USD? $ 0.998976 . Confira o O preço atual de STAPL para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Staked Aria Premier Launch? A capitalização de mercado de STAPL é $ 8.15M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de STAPL? O fornecimento circulante de STAPL é de 8.21M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de STAPL? STAPL atingiu um preço máximo histórico de 1.0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de STAPL? STAPL atingiu um preço minímo histórico de 0.871702 USD . Qual é o volume de negociação de STAPL? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para STAPL é -- USD . STAPL vai subir ainda este ano? STAPL pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do STAPL para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Staked Aria Premier Launch (STAPL)