O que é Staika (STIK)

The Staika token is the governance token of the Staika project and the ticker is marked as STIK. STIK can be obtained by purchasing from a designated exchange or by swapping from a DEX(decentralized exchange) or Staika Wallet. The use cases of the Staika are as follows: - Means to receive benefits and rewards within the Staika platform - Payment methods avaiable within the various services provided by the Staika platform - Exchange (swap) means for other altcoins - Payment and exchange methods(swap) for Staika-based Altcoin

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Staika (STIK) Whitepaper Site oficial