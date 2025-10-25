O que é Stacy Staked XTZ (STXTZ)

stXTZ is a derivative of Tezos' native token XTZ that is staked on Stacy.fi. Stacy.fi is a decentralized protocol allowing users to stake XTZ and participate in the consensus mechanism of Tezos. Staking helps to secure the Tezos network under a proof-of-stake consensus mechanism. stXTZ is FA2 compliant token on Tezos which represents a share of the stXTZ staking pool. stXTZ has a value expressed in XTZ which can easily be calculated by dividing the sum of all staked XTZ in the stXTZ pool by the total supply of stXTZ.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Stacy Staked XTZ (STXTZ) Quanto vale hoje o Stacy Staked XTZ (STXTZ)? O preço ao vivo de STXTZ em USD é 0.624682 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de STXTZ para USD? $ 0.624682 . Confira o O preço atual de STXTZ para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Stacy Staked XTZ? A capitalização de mercado de STXTZ é $ 5.34M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de STXTZ? O fornecimento circulante de STXTZ é de 8.56M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de STXTZ? STXTZ atingiu um preço máximo histórico de 1.06 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de STXTZ? STXTZ atingiu um preço minímo histórico de 0.464512 USD . Qual é o volume de negociação de STXTZ? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para STXTZ é -- USD . STXTZ vai subir ainda este ano? STXTZ pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do STXTZ para uma análise mais detalhada.

