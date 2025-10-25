Informações de preço de SquiggleStrategy (SQUIGSTR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00116201 $ 0.00116201 $ 0.00116201 Mínimo 24h $ 0.0012148 $ 0.0012148 $ 0.0012148 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00116201$ 0.00116201 $ 0.00116201 Máximo 24h $ 0.0012148$ 0.0012148 $ 0.0012148 Máximo histórico $ 0.00839806$ 0.00839806 $ 0.00839806 Menor preço $ 0.00116201$ 0.00116201 $ 0.00116201 Variação de Preço (1h) -1.11% Alteração de Preço (1D) -3.63% Variação de Preço (7d) -11.86% Variação de Preço (7d) -11.86%

O preço em tempo real de SquiggleStrategy (SQUIGSTR) é $0.0011654. Nas últimas 24 horas, SQUIGSTR foi negociado entre a mínima de $ 0.00116201 e a máxima de $ 0.0012148, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SQUIGSTR é $ 0.00839806, enquanto o mais baixo é $ 0.00116201.

Em termos de desempenho de curto prazo, SQUIGSTR variou -1.11% na última hora, -3.63% nas últimas 24 horas e -11.86% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SquiggleStrategy (SQUIGSTR)

Capitalização de mercado $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Fornecimento Circulante 957.67M 957.67M 957.67M Fornecimento total 957,671,207.2495024 957,671,207.2495024 957,671,207.2495024

A capitalização de mercado atual de SquiggleStrategy é $ 1.12M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SQUIGSTR é 957.67M, com um fornecimento total de 957671207.2495024. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.12M.