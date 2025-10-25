Informações de preço de SprotoStrategy (SPRSTR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00001315 $ 0.00001315 $ 0.00001315 Mínimo 24h $ 0.00001353 $ 0.00001353 $ 0.00001353 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00001315$ 0.00001315 $ 0.00001315 Máximo 24h $ 0.00001353$ 0.00001353 $ 0.00001353 Máximo histórico $ 0.00029413$ 0.00029413 $ 0.00029413 Menor preço $ 0.00001296$ 0.00001296 $ 0.00001296 Variação de Preço (1h) +0.36% Alteração de Preço (1D) +0.21% Variação de Preço (7d) +0.69% Variação de Preço (7d) +0.69%

O preço em tempo real de SprotoStrategy (SPRSTR) é $0.00001346. Nas últimas 24 horas, SPRSTR foi negociado entre a mínima de $ 0.00001315 e a máxima de $ 0.00001353, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SPRSTR é $ 0.00029413, enquanto o mais baixo é $ 0.00001296.

Em termos de desempenho de curto prazo, SPRSTR variou +0.36% na última hora, +0.21% nas últimas 24 horas e +0.69% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SprotoStrategy (SPRSTR)

Capitalização de mercado $ 13.46K$ 13.46K $ 13.46K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.46K$ 13.46K $ 13.46K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de SprotoStrategy é $ 13.46K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SPRSTR é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.46K.