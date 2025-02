O que é Splo (SPLO)

Splo, the degenerate tadpole, is a reckless little creature with a love for gambling. Always swimming through chaos, he's obsessed with the thrill of betting and drinks the infamous sui water for fun. Splo lives for the rush, His tiny form might look harmless, but behind those wide eyes lies a wild heart ready to go all-in.

