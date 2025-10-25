Informações de preço de spiritcoin (SPIRITCOIN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +1.40% Variação de Preço (7d) +0.71% Variação de Preço (7d) +0.71%

O preço em tempo real de spiritcoin (SPIRITCOIN) é --. Nas últimas 24 horas, SPIRITCOIN foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SPIRITCOIN é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SPIRITCOIN variou -- na última hora, +1.40% nas últimas 24 horas e +0.71% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de spiritcoin (SPIRITCOIN)

Capitalização de mercado $ 6.80K$ 6.80K $ 6.80K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.80K$ 6.80K $ 6.80K Fornecimento Circulante 999.59M 999.59M 999.59M Fornecimento total 999,586,582.084498 999,586,582.084498 999,586,582.084498

A capitalização de mercado atual de spiritcoin é $ 6.80K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SPIRITCOIN é 999.59M, com um fornecimento total de 999586582.084498. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.80K.