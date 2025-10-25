Informações de preço de Speak Ventures (SPEAK) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -1.18% Alteração de Preço (1D) -2.73% Variação de Preço (7d) -16.55% Variação de Preço (7d) -16.55%

O preço em tempo real de Speak Ventures (SPEAK) é --. Nas últimas 24 horas, SPEAK foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SPEAK é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SPEAK variou -1.18% na última hora, -2.73% nas últimas 24 horas e -16.55% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Speak Ventures (SPEAK)

Capitalização de mercado $ 36.36K$ 36.36K $ 36.36K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 36.36K$ 36.36K $ 36.36K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Speak Ventures é $ 36.36K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SPEAK é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 36.36K.