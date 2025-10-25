Informações de preço de SpaceX PreStocks (SPACEX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 204.35 $ 204.35 $ 204.35 Mínimo 24h $ 211.09 $ 211.09 $ 211.09 Máximo 24h Mínimo 24h $ 204.35$ 204.35 $ 204.35 Máximo 24h $ 211.09$ 211.09 $ 211.09 Máximo histórico $ 247.47$ 247.47 $ 247.47 Menor preço $ 183.18$ 183.18 $ 183.18 Variação de Preço (1h) +0.37% Alteração de Preço (1D) +1.78% Variação de Preço (7d) +8.50% Variação de Preço (7d) +8.50%

O preço em tempo real de SpaceX PreStocks (SPACEX) é $211. Nas últimas 24 horas, SPACEX foi negociado entre a mínima de $ 204.35 e a máxima de $ 211.09, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SPACEX é $ 247.47, enquanto o mais baixo é $ 183.18.

Em termos de desempenho de curto prazo, SPACEX variou +0.37% na última hora, +1.78% nas últimas 24 horas e +8.50% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SpaceX PreStocks (SPACEX)

Capitalização de mercado $ 658.58K$ 658.58K $ 658.58K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 658.58K$ 658.58K $ 658.58K Fornecimento Circulante 3.12K 3.12K 3.12K Fornecimento total 3,119.877999893 3,119.877999893 3,119.877999893

A capitalização de mercado atual de SpaceX PreStocks é $ 658.58K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SPACEX é 3.12K, com um fornecimento total de 3119.877999893. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 658.58K.