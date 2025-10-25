Informações de preço de SoulPeg USD (SPUSD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.997486 $ 0.997486 $ 0.997486 Mínimo 24h $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.997486$ 0.997486 $ 0.997486 Máximo 24h $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Máximo histórico $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 Menor preço $ 0.97149$ 0.97149 $ 0.97149 Variação de Preço (1h) +0.24% Alteração de Preço (1D) +0.52% Variação de Preço (7d) +0.53% Variação de Preço (7d) +0.53%

O preço em tempo real de SoulPeg USD (SPUSD) é $1.003. Nas últimas 24 horas, SPUSD foi negociado entre a mínima de $ 0.997486 e a máxima de $ 1.003, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SPUSD é $ 1.014, enquanto o mais baixo é $ 0.97149.

Em termos de desempenho de curto prazo, SPUSD variou +0.24% na última hora, +0.52% nas últimas 24 horas e +0.53% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SoulPeg USD (SPUSD)

Capitalização de mercado $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Fornecimento Circulante 1.44M 1.44M 1.44M Fornecimento total 1,436,697.316294 1,436,697.316294 1,436,697.316294

A capitalização de mercado atual de SoulPeg USD é $ 1.44M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SPUSD é 1.44M, com um fornecimento total de 1436697.316294. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.44M.