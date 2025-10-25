Informações de preço de Soulbucks (SBX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00791712$ 0.00791712 $ 0.00791712 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.00% Alteração de Preço (1D) -12.50% Variação de Preço (7d) +16.65% Variação de Preço (7d) +16.65%

O preço em tempo real de Soulbucks (SBX) é --. Nas últimas 24 horas, SBX foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SBX é $ 0.00791712, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SBX variou +0.00% na última hora, -12.50% nas últimas 24 horas e +16.65% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Soulbucks (SBX)

Capitalização de mercado $ 17.98K$ 17.98K $ 17.98K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 140.02K$ 140.02K $ 140.02K Fornecimento Circulante 128.41M 128.41M 128.41M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Soulbucks é $ 17.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SBX é 128.41M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 140.02K.