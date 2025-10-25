Informações de preço de Soul Graph (GRPH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00109906 Máximo 24h $ 0.00120742 Máximo histórico $ 0.064363 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) +0.92% Alteração de Preço (1D) -5.21% Variação de Preço (7d) +16.04%

O preço em tempo real de Soul Graph (GRPH) é $0.00111985. Nas últimas 24 horas, GRPH foi negociado entre a mínima de $ 0.00109906 e a máxima de $ 0.00120742, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GRPH é $ 0.064363, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, GRPH variou +0.92% na última hora, -5.21% nas últimas 24 horas e +16.04% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Soul Graph (GRPH)

Capitalização de mercado $ 1.12M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.12M Fornecimento Circulante 999.90M Fornecimento total 999,896,063.138435

A capitalização de mercado atual de Soul Graph é $ 1.12M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GRPH é 999.90M, com um fornecimento total de 999896063.138435. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.12M.