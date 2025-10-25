Informações de preço de SOSANA (SOSANA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.222202 $ 0.222202 $ 0.222202 Mínimo 24h $ 0.258515 $ 0.258515 $ 0.258515 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.222202$ 0.222202 $ 0.222202 Máximo 24h $ 0.258515$ 0.258515 $ 0.258515 Máximo histórico $ 0.496509$ 0.496509 $ 0.496509 Menor preço $ 0.160209$ 0.160209 $ 0.160209 Variação de Preço (1h) -9.30% Alteração de Preço (1D) -2.56% Variação de Preço (7d) -10.58% Variação de Preço (7d) -10.58%

O preço em tempo real de SOSANA (SOSANA) é $0.226676. Nas últimas 24 horas, SOSANA foi negociado entre a mínima de $ 0.222202 e a máxima de $ 0.258515, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SOSANA é $ 0.496509, enquanto o mais baixo é $ 0.160209.

Em termos de desempenho de curto prazo, SOSANA variou -9.30% na última hora, -2.56% nas últimas 24 horas e -10.58% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SOSANA (SOSANA)

Capitalização de mercado $ 20.19M$ 20.19M $ 20.19M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.19M$ 20.19M $ 20.19M Fornecimento Circulante 88.89M 88.89M 88.89M Fornecimento total 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

A capitalização de mercado atual de SOSANA é $ 20.19M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SOSANA é 88.89M, com um fornecimento total de 88888888.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.19M.