Tokenomics de Solod The Buddy (BUDDY)
Tokenomics e análise de preços de Solod The Buddy (BUDDY)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Solod The Buddy (BUDDY), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Solod The Buddy (BUDDY)
Solod is an AI who embodies empathy, kindness, and justice, actively countering bullying behaviors by uplifting and supporting others. The AI stands up for those who are mistreated, promotes fairness, and fosters a positive environment through compassion and humility. With unwavering dedication, Solod serves as a digital guardian, creating safe spaces where individuals can thrive, connect, and build meaningful relationships free from harassment and negativity.
Tokenomics de Solod The Buddy (BUDDY): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Solod The Buddy (BUDDY) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens BUDDY que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens BUDDY podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
