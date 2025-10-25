Informações de preço de SolNav AI (SOLNAV) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00638547$ 0.00638547 $ 0.00638547 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -1.86% Alteração de Preço (1D) +0.81% Variação de Preço (7d) -0.73% Variação de Preço (7d) -0.73%

O preço em tempo real de SolNav AI (SOLNAV) é --. Nas últimas 24 horas, SOLNAV foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SOLNAV é $ 0.00638547, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SOLNAV variou -1.86% na última hora, +0.81% nas últimas 24 horas e -0.73% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SolNav AI (SOLNAV)

Capitalização de mercado $ 44.90K$ 44.90K $ 44.90K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 67.33K$ 67.33K $ 67.33K Fornecimento Circulante 99.94M 99.94M 99.94M Fornecimento total 149,850,113.5163583 149,850,113.5163583 149,850,113.5163583

A capitalização de mercado atual de SolNav AI é $ 44.90K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SOLNAV é 99.94M, com um fornecimento total de 149850113.5163583. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 67.33K.