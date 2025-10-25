Informações de preço de Solana Stock Index (SSX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0.00114 $ 0.00114 $ 0.00114 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0.00114$ 0.00114 $ 0.00114 Máximo histórico $ 0.00575945$ 0.00575945 $ 0.00575945 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.94% Alteração de Preço (1D) -14.85% Variação de Preço (7d) -11.47% Variação de Preço (7d) -11.47%

O preço em tempo real de Solana Stock Index (SSX) é --. Nas últimas 24 horas, SSX foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0.00114, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SSX é $ 0.00575945, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SSX variou +0.94% na última hora, -14.85% nas últimas 24 horas e -11.47% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Solana Stock Index (SSX)

Capitalização de mercado $ 949.24K$ 949.24K $ 949.24K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 949.24K$ 949.24K $ 949.24K Fornecimento Circulante 982.10M 982.10M 982.10M Fornecimento total 982,098,584.799377 982,098,584.799377 982,098,584.799377

A capitalização de mercado atual de Solana Stock Index é $ 949.24K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SSX é 982.10M, com um fornecimento total de 982098584.799377. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 949.24K.