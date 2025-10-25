O preço ao vivo de Solana Social Explorer hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SSE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SSE facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Solana Social Explorer hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SSE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SSE facilmente na MEXC agora.

Preço em tempo real de 1 SSE para USD

$0.00051021
$0.00051021$0.00051021
+7.00%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Solana Social Explorer (SSE)
Última atualização da página: 2025-10-25 16:55:29 (UTC+8)

Informações de preço de Solana Social Explorer (SSE) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0339632
$ 0.0339632$ 0.0339632

$ 0
$ 0$ 0

+0.78%

+7.08%

+9.33%

+9.33%

O preço em tempo real de Solana Social Explorer (SSE) é --. Nas últimas 24 horas, SSE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SSE é $ 0.0339632, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SSE variou +0.78% na última hora, +7.08% nas últimas 24 horas e +9.33% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Solana Social Explorer (SSE)

$ 510.20K
$ 510.20K$ 510.20K

--
----

$ 510.20K
$ 510.20K$ 510.20K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,589.62
999,997,589.62 999,997,589.62

A capitalização de mercado atual de Solana Social Explorer é $ 510.20K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SSE é 1000.00M, com um fornecimento total de 999997589.62. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 510.20K.

Histórico de preços de Solana Social Explorer (SSE) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Solana Social Explorer em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Solana Social Explorer em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Solana Social Explorer em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Solana Social Explorer em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+7.08%
30 dias$ 0-28.44%
60 dias$ 0-62.86%
90 dias$ 0--

O que é Solana Social Explorer (SSE)

Tapestry is a powerful social graph protocol that enables developers to build sophisticated social features into their blockchain applications with ease. It provides a robust infrastructure for managing user profiles, social connections, and interactions and stores them directly on the Solana L1.

Recurso de Solana Social Explorer (SSE)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do Solana Social Explorer (em USD)

Quanto valerá Solana Social Explorer (SSE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Solana Social Explorer (SSE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Solana Social Explorer.

Confira a previsão de preço de Solana Social Explorer agora!

SSE para moedas locais

Tokenomics de Solana Social Explorer (SSE)

Compreender a tokenomics de Solana Social Explorer (SSE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SSE agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Solana Social Explorer (SSE)

Quanto vale hoje o Solana Social Explorer (SSE)?
O preço ao vivo de SSE em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de SSE para USD?
O preço atual de SSE para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Solana Social Explorer?
A capitalização de mercado de SSE é $ 510.20K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de SSE?
O fornecimento circulante de SSE é de 1000.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SSE?
SSE atingiu um preço máximo histórico de 0.0339632 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SSE?
SSE atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de SSE?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SSE é -- USD.
SSE vai subir ainda este ano?
SSE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SSE para uma análise mais detalhada.
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

