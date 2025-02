O que é SokuSwap (SOKU)

SokuSwap is the best Cross-Chain Exchange connecting multiple networks in one place! We offer staking and fully decentralized liquidity through yield farms on multiple networks including Binance Smart Chain and Ethereum networks. We have the most secure in-house bridge utilizing 1 supply for multiple networks. The total non-mintable supply is 222,222,222 spread across multiple networks.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de SokuSwap (SOKU) Site oficial