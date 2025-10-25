Informações de preço de SMP7700 (SMP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00239094$ 0.00239094 $ 0.00239094 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.26% Alteração de Preço (1D) -5.00% Variação de Preço (7d) -0.50% Variação de Preço (7d) -0.50%

O preço em tempo real de SMP7700 (SMP) é --. Nas últimas 24 horas, SMP foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SMP é $ 0.00239094, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SMP variou +0.26% na última hora, -5.00% nas últimas 24 horas e -0.50% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SMP7700 (SMP)

Capitalização de mercado $ 151.68K$ 151.68K $ 151.68K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 151.68K$ 151.68K $ 151.68K Fornecimento Circulante 990.05M 990.05M 990.05M Fornecimento total 990,046,623.5677253 990,046,623.5677253 990,046,623.5677253

A capitalização de mercado atual de SMP7700 é $ 151.68K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SMP é 990.05M, com um fornecimento total de 990046623.5677253. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 151.68K.