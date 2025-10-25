O que é Slap (SLAP)

Welcome to SLAP – The Only Coin That Slaps Harder Than Your Moms Tired of coins that claim they SLAP but are nothing but limp wrists? SLAP is here to SLAP some sense into the crypto space. Founded by the Flutter of Five Fingers and powered by the Prancing of the Pried Palm, SLAP isn't just another coin—it's an attitude. We're not here to talk roadmaps, utility, or world peace. We're here to SLAP charts, SLAP the haters, and SLAP our way to the top. No VC suits, no corporate nonsense—just raw, unfiltered internet culture with a side of "did we just do that? "So load your wallet, mute your financial advisor, and get ready to ride the most unhinged meme rocket. Open up your hands, and start swingin'. You never know what you could hit. SLAP: It's not a coin. It's a lifestyle.

Recurso de Slap (SLAP) Site oficial

Previsão de preço do Slap (em USD)

Quanto valerá Slap (SLAP) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Slap (SLAP) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Slap.

Confira a previsão de preço de Slap agora!

SLAP para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Slap (SLAP)

Compreender a tokenomics de Slap (SLAP) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SLAP agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Slap (SLAP) Quanto vale hoje o Slap (SLAP)? O preço ao vivo de SLAP em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SLAP para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de SLAP para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Slap? A capitalização de mercado de SLAP é $ 296.21K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SLAP? O fornecimento circulante de SLAP é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SLAP? SLAP atingiu um preço máximo histórico de 0.00192179 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SLAP? SLAP atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de SLAP? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SLAP é -- USD . SLAP vai subir ainda este ano? SLAP pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SLAP para uma análise mais detalhada.

