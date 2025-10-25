Informações de preço de SkyAI (SKYAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.02168064 $ 0.02168064 $ 0.02168064 Mínimo 24h $ 0.02316906 $ 0.02316906 $ 0.02316906 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.02168064$ 0.02168064 $ 0.02168064 Máximo 24h $ 0.02316906$ 0.02316906 $ 0.02316906 Máximo histórico $ 0.09237$ 0.09237 $ 0.09237 Menor preço $ 0.01433298$ 0.01433298 $ 0.01433298 Variação de Preço (1h) +2.77% Alteração de Preço (1D) +1.37% Variação de Preço (7d) -14.63% Variação de Preço (7d) -14.63%

O preço em tempo real de SkyAI (SKYAI) é $0.02313937. Nas últimas 24 horas, SKYAI foi negociado entre a mínima de $ 0.02168064 e a máxima de $ 0.02316906, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SKYAI é $ 0.09237, enquanto o mais baixo é $ 0.01433298.

Em termos de desempenho de curto prazo, SKYAI variou +2.77% na última hora, +1.37% nas últimas 24 horas e -14.63% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SkyAI (SKYAI)

Capitalização de mercado $ 23.12M$ 23.12M $ 23.12M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 23.12M$ 23.12M $ 23.12M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de SkyAI é $ 23.12M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SKYAI é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 23.12M.