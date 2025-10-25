O que é Sky Coin (XSO)

XSO is a BEP-20 token deployed on the BNB Chain that serves as a utility and settlement asset for digital payments. The token was created with the purpose of supporting fast and transparent on-chain transactions, enabling invoicing, transfers, and payment processing in cryptocurrency. It includes built-in features such as burn mechanisms for supply adjustment and security functions to protect users. The smart contract has been audited by Hacken to ensure code safety and reliability.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Sky Coin (XSO) Quanto vale hoje o Sky Coin (XSO)? O preço ao vivo de XSO em USD é 0.00017787 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de XSO para USD? $ 0.00017787 . Confira o O preço atual de XSO para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Sky Coin? A capitalização de mercado de XSO é $ 177.87M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de XSO? O fornecimento circulante de XSO é de 1.00T USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de XSO? XSO atingiu um preço máximo histórico de 0.00017889 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de XSO? XSO atingiu um preço minímo histórico de 0.00010586 USD . Qual é o volume de negociação de XSO? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para XSO é -- USD . XSO vai subir ainda este ano? XSO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do XSO para uma análise mais detalhada.

