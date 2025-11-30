Tokenomics de Skully (SKULLY)

Descubra informações essenciais sobre Skully (SKULLY), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
2025-11-30
Tokenomics e análise de preços de Skully (SKULLY)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Skully (SKULLY), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 38.59K
Fornecimento total:
$ 978.56M
Fornecimento circulante:
$ 778.56M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 48.51K
Máximo histórico:
$ 0
Mínimo histórico:
$ 0
Preço atual:
$ 0
Informação sobre Skully (SKULLY)

Site oficial:
https://necroleague.net/
Whitepaper:
https://necroleague.gitbook.io/whitepaper

Tokenomics de Skully (SKULLY): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Skully (SKULLY) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens SKULLY que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens SKULLY podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do SKULLY, explore o preço em tempo real do token SKULLY!

Previsão de preço de SKULLY

Quer saber para onde o SKULLY pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do SKULLY combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

Aviso legal

Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.

