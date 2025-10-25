Informações de preço de Skull of Pepe Token (SKOP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00621875 Máximo 24h $ 0.00623998 Máximo histórico $ 0.142385 Menor preço $ 0.00619938 Variação de Preço (1h) -0.02% Alteração de Preço (1D) -0.07% Variação de Preço (7d) -3.27%

O preço em tempo real de Skull of Pepe Token (SKOP) é $0.00622547. Nas últimas 24 horas, SKOP foi negociado entre a mínima de $ 0.00621875 e a máxima de $ 0.00623998, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SKOP é $ 0.142385, enquanto o mais baixo é $ 0.00619938.

Em termos de desempenho de curto prazo, SKOP variou -0.02% na última hora, -0.07% nas últimas 24 horas e -3.27% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Skull of Pepe Token (SKOP)

Capitalização de mercado $ 933.69K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 933.69K Fornecimento Circulante 150.00M Fornecimento total 150,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Skull of Pepe Token é $ 933.69K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SKOP é 150.00M, com um fornecimento total de 150000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 933.69K.