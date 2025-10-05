Informações de preço de SKAINET (SKAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.0089911$ 0.0089911 $ 0.0089911 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) +14.90% Variação de Preço (7d) +14.90%

O preço em tempo real de SKAINET (SKAI) é --. Nas últimas 24 horas, SKAI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SKAI é $ 0.0089911, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SKAI variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e +14.90% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SKAINET (SKAI)

Capitalização de mercado $ 31.16K$ 31.16K $ 31.16K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 31.16K$ 31.16K $ 31.16K Fornecimento Circulante 999.86M 999.86M 999.86M Fornecimento total 999,858,474.332885 999,858,474.332885 999,858,474.332885

A capitalização de mercado atual de SKAINET é $ 31.16K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SKAI é 999.86M, com um fornecimento total de 999858474.332885. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 31.16K.