O que é SIMPS ON SOL (SIMP)

Who is Homer Simp? Meet Homer Simp — the face of glorious, chaotic, meme-fueled trading. He's yellow. He's poor. He's always drooling. And yet… somehow, he wins. Homer Simp isn't your average crypto degen — he's worse. He buys tops, sells bottoms, and thinks red candles mean "fire sale." His wallet's a graveyard of rugs and false hope… But every now and then, this clueless simp stumbles into a 100x, chest bumps his monitor, and calls it "a calculated play." And that, friends, is exactly the energy $SIMP was built on. What is $SIMP? $SIMP is a memecoin for the hopelessly hopeful. It's for the chart-riders with no TA, no plan, and way too much conviction. It's a tribute to the lucky few who trade like it's a casino — and still walk away with the chips. Powered by the community and held together with Copium, $SIMP embraces: Luck over logic Memes over metrics Drawdowns over discipline Why $SIMP Wins (Eventually) Just like Homer Simp himself, this coin shouldn't work… But because it's so dumb, it's brilliant. You'll laugh. You'll cry. You'll probably question your decisions. But most importantly: You'll be early to the greatest $SIMPlication of wealth the crypto world's ever seen. Who is Homer Simp? Meet Homer Simp — the face of glorious, chaotic, meme-fueled trading. He's yellow. He's poor. He's always drooling. And yet… somehow, he wins. Homer Simp isn't your average crypto degen — he's worse. He buys tops, sells bottoms, and thinks red candles mean "fire sale." His wallet's a graveyard of rugs and false hope… But every now and then, this clueless simp stumbles into a 100x, chest bumps his monitor, and calls it "a calculated play." And that, friends, is exactly the energy $SIMP was built on. What is $SIMP? $SIMP is a memecoin for the hopelessly hopeful. It's for the chart-riders with no TA, no plan, and way too much conviction. It's a tribute to the lucky few who trade like it's a casino — and still walk away with the chips. Powered by the community and held together with Copium, $SIMP embraces: Luck over logic Memes over metrics Drawdowns over discipline Why $SIMP Wins (Eventually) Just like Homer Simp himself, this coin shouldn't work… But because it's so dumb, it's brilliant. You'll laugh. You'll cry. You'll probably question your decisions. But most importantly: You'll be early to the greatest $SIMPlication of wealth the crypto world's ever seen.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de SIMPS ON SOL (SIMP) Site oficial

Previsão de preço do SIMPS ON SOL (em USD)

Quanto valerá SIMPS ON SOL (SIMP) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em SIMPS ON SOL (SIMP) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para SIMPS ON SOL.

Confira a previsão de preço de SIMPS ON SOL agora!

SIMP para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de SIMPS ON SOL (SIMP)

Compreender a tokenomics de SIMPS ON SOL (SIMP) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SIMP agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre SIMPS ON SOL (SIMP) Quanto vale hoje o SIMPS ON SOL (SIMP)? O preço ao vivo de SIMP em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SIMP para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de SIMP para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de SIMPS ON SOL? A capitalização de mercado de SIMP é $ 8.88K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SIMP? O fornecimento circulante de SIMP é de 999.99M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SIMP? SIMP atingiu um preço máximo histórico de 0.00107703 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SIMP? SIMP atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de SIMP? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SIMP é -- USD . SIMP vai subir ainda este ano? SIMP pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SIMP para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o SIMPS ON SOL (SIMP)