O que é Silent Pass (SP)

Silent Pass is a blockchain-based privacy access protocol designed for global users, offering a next-generation VPN experience that requires no accounts, trust, or centralized servers. Utilizing local wallets and on-chain smart contracts, the project enables access verification, identity confirmation, and usage record-keeping, providing users with a censorship-resistant, anonymous, and secure communication channel. Silent Pass supports a variety of access methods, catering to both lightweight Web2 users and deep-engaged Web3 participants: ● New users can download the application and enjoy a 7-day free trial. ● Wallet holders with assets valued at ≥$24.99 in $SP can unlock daily access by checking in. ● Subscription options for monthly or annual services are available through mainstream fiat channels like credit cards, facilitating easy onboarding for traditional users. ● Minting a GENESIS CIRCLE NFT grants permanent VPN access and governance rights. Silent Pass is not just an application; it is a multi-layered privacy network entry protocol that integrates on-chain identity, behavioral incentives, and governance participation, helping users transition from merely "using a VPN" to "participating in the network ecosystem."

Recurso de Silent Pass (SP) Site oficial

SP para moedas locais

Tokenomics de Silent Pass (SP)

Compreender a tokenomics de Silent Pass (SP) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SP agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Silent Pass (SP) Quanto vale hoje o Silent Pass (SP)? O preço ao vivo de SP em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SP para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de SP para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Silent Pass? A capitalização de mercado de SP é $ 60.51K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SP? O fornecimento circulante de SP é de 899.81M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SP? SP atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SP? SP atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de SP? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SP é -- USD . SP vai subir ainda este ano? SP pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SP para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Silent Pass (SP)