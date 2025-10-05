O preço ao vivo de Silent Pass hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SP para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SP facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Silent Pass hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SP para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SP facilmente na MEXC agora.

Logo de Silent Pass

Preço de Silent Pass (SP)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 SP para USD

--
----
-1.30%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Silent Pass (SP)
Última atualização da página: 2025-10-05 09:47:30 (UTC+8)

Informações de preço de Silent Pass (SP) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.34%

-2.88%

-2.88%

O preço em tempo real de Silent Pass (SP) é --. Nas últimas 24 horas, SP foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SP é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SP variou -- na última hora, -1.34% nas últimas 24 horas e -2.88% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Silent Pass (SP)

$ 60.51K
$ 60.51K$ 60.51K

--
----

$ 67.25K
$ 67.25K$ 67.25K

899.81M
899.81M 899.81M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Silent Pass é $ 60.51K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SP é 899.81M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 67.25K.

Histórico de preços de Silent Pass (SP) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Silent Pass em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Silent Pass em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Silent Pass em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Silent Pass em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-1.34%
30 dias$ 0+5.80%
60 dias$ 0+7.52%
90 dias$ 0--

O que é Silent Pass (SP)

Silent Pass is a blockchain-based privacy access protocol designed for global users, offering a next-generation VPN experience that requires no accounts, trust, or centralized servers. Utilizing local wallets and on-chain smart contracts, the project enables access verification, identity confirmation, and usage record-keeping, providing users with a censorship-resistant, anonymous, and secure communication channel. Silent Pass supports a variety of access methods, catering to both lightweight Web2 users and deep-engaged Web3 participants: ● New users can download the application and enjoy a 7-day free trial. ● Wallet holders with assets valued at ≥$24.99 in $SP can unlock daily access by checking in. ● Subscription options for monthly or annual services are available through mainstream fiat channels like credit cards, facilitating easy onboarding for traditional users. ● Minting a GENESIS CIRCLE NFT grants permanent VPN access and governance rights. Silent Pass is not just an application; it is a multi-layered privacy network entry protocol that integrates on-chain identity, behavioral incentives, and governance participation, helping users transition from merely "using a VPN" to "participating in the network ecosystem."

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Silent Pass (SP)

Site oficial

Previsão de preço do Silent Pass (em USD)

Quanto valerá Silent Pass (SP) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Silent Pass (SP) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Silent Pass.

Confira a previsão de preço de Silent Pass agora!

SP para moedas locais

Tokenomics de Silent Pass (SP)

Compreender a tokenomics de Silent Pass (SP) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SP agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Silent Pass (SP)

Quanto vale hoje o Silent Pass (SP)?
O preço ao vivo de SP em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de SP para USD?
O preço atual de SP para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Silent Pass?
A capitalização de mercado de SP é $ 60.51K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de SP?
O fornecimento circulante de SP é de 899.81M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SP?
SP atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SP?
SP atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de SP?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SP é -- USD.
SP vai subir ainda este ano?
SP pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SP para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-05 09:47:30 (UTC+8)

Aviso legal

