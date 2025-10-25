O que é Silensio (SILEN)

Silensio is a modular zk-native privacy infrastructure that redefines how privacy is implemented in Web3. Rather than offering a single use case, it provides a full privacy stack—supporting asset mixing, private payments, identity verification, encrypted messaging, and even AI reasoning with zk audit trails. Its design is fully composable, allowing developers to integrate privacy across a wide range of applications without relying on centralized tools or systems. By enabling seamless, verifiable, and trustless privacy features at the protocol level, Silensio empowers users and builders to take control of their data and interactions on-chain. Whether it's securing financial transactions, protecting user identity, or enabling private AI logic, Silensio serves as the foundation for a truly private and decentralized future in Web3. Silensio is a modular zk-native privacy infrastructure that redefines how privacy is implemented in Web3. Rather than offering a single use case, it provides a full privacy stack—supporting asset mixing, private payments, identity verification, encrypted messaging, and even AI reasoning with zk audit trails. Its design is fully composable, allowing developers to integrate privacy across a wide range of applications without relying on centralized tools or systems. By enabling seamless, verifiable, and trustless privacy features at the protocol level, Silensio empowers users and builders to take control of their data and interactions on-chain. Whether it's securing financial transactions, protecting user identity, or enabling private AI logic, Silensio serves as the foundation for a truly private and decentralized future in Web3.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Silensio (SILEN) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do Silensio (em USD)

Quanto valerá Silensio (SILEN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Silensio (SILEN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Silensio.

Confira a previsão de preço de Silensio agora!

SILEN para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Silensio (SILEN)

Compreender a tokenomics de Silensio (SILEN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SILEN agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Silensio (SILEN) Quanto vale hoje o Silensio (SILEN)? O preço ao vivo de SILEN em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SILEN para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de SILEN para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Silensio? A capitalização de mercado de SILEN é $ 10.40K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SILEN? O fornecimento circulante de SILEN é de 926.66M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SILEN? SILEN atingiu um preço máximo histórico de 0.00154914 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SILEN? SILEN atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de SILEN? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SILEN é -- USD . SILEN vai subir ainda este ano? SILEN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SILEN para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Silensio (SILEN)