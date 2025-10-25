Informações de preço de Sigma Boy (SIGMABOY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.59% Alteração de Preço (1D) +0.67% Variação de Preço (7d) +4.87% Variação de Preço (7d) +4.87%

O preço em tempo real de Sigma Boy (SIGMABOY) é --. Nas últimas 24 horas, SIGMABOY foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SIGMABOY é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SIGMABOY variou -0.59% na última hora, +0.67% nas últimas 24 horas e +4.87% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Sigma Boy (SIGMABOY)

Capitalização de mercado $ 8.82K$ 8.82K $ 8.82K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.82K$ 8.82K $ 8.82K Fornecimento Circulante 999.39M 999.39M 999.39M Fornecimento total 999,394,261.164633 999,394,261.164633 999,394,261.164633

A capitalização de mercado atual de Sigma Boy é $ 8.82K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SIGMABOY é 999.39M, com um fornecimento total de 999394261.164633. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.82K.