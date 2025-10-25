Informações de preço de Sigma bnb USD (BNBUSD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.999714 $ 0.999714 $ 0.999714 Mínimo 24h $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.999714$ 0.999714 $ 0.999714 Máximo 24h $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Máximo histórico $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 Menor preço $ 0.998475$ 0.998475 $ 0.998475 Variação de Preço (1h) +0.01% Alteração de Preço (1D) -0.00% Variação de Preço (7d) -0.08% Variação de Preço (7d) -0.08%

O preço em tempo real de Sigma bnb USD (BNBUSD) é $0.999933. Nas últimas 24 horas, BNBUSD foi negociado entre a mínima de $ 0.999714 e a máxima de $ 1.001, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BNBUSD é $ 1.009, enquanto o mais baixo é $ 0.998475.

Em termos de desempenho de curto prazo, BNBUSD variou +0.01% na última hora, -0.00% nas últimas 24 horas e -0.08% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Sigma bnb USD (BNBUSD)

Capitalização de mercado $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Fornecimento Circulante 1.95M 1.95M 1.95M Fornecimento total 1,950,970.875302822 1,950,970.875302822 1,950,970.875302822

A capitalização de mercado atual de Sigma bnb USD é $ 1.95M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BNBUSD é 1.95M, com um fornecimento total de 1950970.875302822. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.95M.