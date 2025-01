O que é Shroomy (SHROOMY)

The SHROOMY ERC-20 token on the Ink chain is part of the Shroomy Project which seeks to educate and raise awareness about the crucial role played by the kingdom of fungi in Earth's many habitats. The Shroomy character's mass appeal is intended to draw crypto enthusiasts into mycology and citizen science, as well as drawing fungi-enthusiasts into crypto. It is an ideologically-driven project first, and a crypto token second.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Shroomy (SHROOMY) Site oficial