O que é Shibana (BANA)

Shibana is a community token. We embrace meme culture and the strong communities it builds in the Cryptosphere. We aim to attract more people to the Solana ecosystem and its many advantages. Shibana token holders will have benefits for an upcoming Meme token focused DEX on Solana. The Shibana token will have one major burn event of 300 billion tokens and a burn throughout 2022 of 120 billion tokens. Above all Shibana's roadmap will be augmented by community input.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Shibana (BANA) Site oficial