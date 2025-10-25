O preço ao vivo de Shib Original Vision hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SOV para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SOV facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Shib Original Vision hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SOV para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SOV facilmente na MEXC agora.

Preço de Shib Original Vision (SOV)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 SOV para USD

--
----
0.00%1D
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros.
USD
Gráfico de preço em tempo real de Shib Original Vision (SOV)
Última atualização da página: 2025-10-25 16:53:43 (UTC+8)

Informações de preço de Shib Original Vision (SOV) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-8.82%

-8.82%

O preço em tempo real de Shib Original Vision (SOV) é --. Nas últimas 24 horas, SOV foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SOV é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SOV variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -8.82% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Shib Original Vision (SOV)

$ 178.95K
$ 178.95K$ 178.95K

--
----

$ 316.61K
$ 316.61K$ 316.61K

113.44T
113.44T 113.44T

200,706,133,340,071.0
200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0

A capitalização de mercado atual de Shib Original Vision é $ 178.95K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SOV é 113.44T, com um fornecimento total de 200706133340071.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 316.61K.

Histórico de preços de Shib Original Vision (SOV) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Shib Original Vision em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Shib Original Vision em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Shib Original Vision em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Shib Original Vision em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ 0-27.03%
60 dias$ 0-48.31%
90 dias$ 0--

O que é Shib Original Vision (SOV)

What is the project about?

Shib Original Vision ($SOV) fixes the corruption behind $SHIB by fairly distributing $SOV to those who believe in the genuine Shiba Inu community. $SOV was developed by true devotees in the dream that was once Shiba. They intend on $SOV to be distributed in a manner that is not only equitable and righteous but also transparent, with 80% of the total supply being airdropped to active Shiba Inu wallets.

In order to establish a truly equitable community, an equivalent amount of $SOV will be dispersed among Shiba Inu holders who have been active on-chain in the last six months days. 277,000 $SHIB wallets will be eligible for $SOV, making it one of the largest airdrops in crypto history. For holders that have $SHIB on centralized exchanges, a dedicated portion of the token metrics will be reserved for CEX airdrop and listing negotiations, governed by 59 members of the Inu Economic Forum, which is made up of Karma DAO members.

What makes your project unique?

Shib Original Vision has 80% of its total supply allocated to Shiba Inu wallets that have been active on-chain within the last 30 days. Meaning that each active Shiba Inu wallet will be able to claim a fixed amount of SOV that is equal amongst all Shibes, meaning SOV will be a true community token.

History of your project.

SOV was evisioned by Karma DAO after witnessing the corruption & strife within the original Shib community that they helped create. They wanted to create an alternative memecoin that followed the original ethos of community & fairness that Shiba Inu was meant to represent.

What’s next for your project?

Shib Original Vision aims to bring positivity, community & fairness to the entire Shiba community, providing an alternative fairly launched community token.

What can your token be used for?

SOV is a memecoin so it can be used by SOV community members.

Recurso de Shib Original Vision (SOV)

Previsão de preço do Shib Original Vision (em USD)

Quanto valerá Shib Original Vision (SOV) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Shib Original Vision (SOV) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Shib Original Vision.

Confira a previsão de preço de Shib Original Vision agora!

SOV para moedas locais

Tokenomics de Shib Original Vision (SOV)

Compreender a tokenomics de Shib Original Vision (SOV) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SOV agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Shib Original Vision (SOV)

Quanto vale hoje o Shib Original Vision (SOV)?
O preço ao vivo de SOV em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de SOV para USD?
O preço atual de SOV para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Shib Original Vision?
A capitalização de mercado de SOV é $ 178.95K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de SOV?
O fornecimento circulante de SOV é de 113.44T USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SOV?
SOV atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SOV?
SOV atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de SOV?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SOV é -- USD.
SOV vai subir ainda este ano?
SOV pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SOV para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 16:53:43 (UTC+8)

