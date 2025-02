O que é SheeshSPL (SHEESH)

sheeshin' on solana is an SPL token dedicated to the empowerment of memes and sheesh in web3. Permanently assigned to the solana blockchain with burned liquidity and fair trading for all with no held back tokens.

Recurso de SheeshSPL (SHEESH) Site oficial