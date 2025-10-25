Informações de preço de SERO (SERO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00271521 $ 0.00271521 $ 0.00271521 Mínimo 24h $ 0.00277702 $ 0.00277702 $ 0.00277702 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00271521$ 0.00271521 $ 0.00271521 Máximo 24h $ 0.00277702$ 0.00277702 $ 0.00277702 Máximo histórico $ 0.55192$ 0.55192 $ 0.55192 Menor preço $ 0.0025106$ 0.0025106 $ 0.0025106 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) +0.43% Variação de Preço (7d) +1.11% Variação de Preço (7d) +1.11%

O preço em tempo real de SERO (SERO) é $0.00276314. Nas últimas 24 horas, SERO foi negociado entre a mínima de $ 0.00271521 e a máxima de $ 0.00277702, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SERO é $ 0.55192, enquanto o mais baixo é $ 0.0025106.

Em termos de desempenho de curto prazo, SERO variou -0.00% na última hora, +0.43% nas últimas 24 horas e +1.11% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SERO (SERO)

Capitalização de mercado $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Fornecimento Circulante 442.57M 442.57M 442.57M Fornecimento total 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

A capitalização de mercado atual de SERO é $ 1.22M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SERO é 442.57M, com um fornecimento total de 650000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.80M.