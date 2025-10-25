O que é SenaraFlow (SNFL)

SenaraFlow is a real-time blockchain analysis tool designed to assess token safety, detect trading anomalies, and provide dynamic risk signals directly in the browser and via Telegram. The project leverages live Solana blockchain data and advanced AI models to generate on-chain alerts, monitor behavioral metrics, and empower crypto users with actionable insights. SenaraFlow offers both a Chrome Extension and a Telegram Mini App to deliver token analytics in a lightweight, portable format. The core mission is to help users identify potential threats, market manipulation, and hidden patterns across decentralized ecosystems — with no reliance on hype or fake volume. SenaraFlow is built for traders, researchers, and security-focused communities. SenaraFlow is a real-time blockchain analysis tool designed to assess token safety, detect trading anomalies, and provide dynamic risk signals directly in the browser and via Telegram. The project leverages live Solana blockchain data and advanced AI models to generate on-chain alerts, monitor behavioral metrics, and empower crypto users with actionable insights. SenaraFlow offers both a Chrome Extension and a Telegram Mini App to deliver token analytics in a lightweight, portable format. The core mission is to help users identify potential threats, market manipulation, and hidden patterns across decentralized ecosystems — with no reliance on hype or fake volume. SenaraFlow is built for traders, researchers, and security-focused communities.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de SenaraFlow (SNFL) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do SenaraFlow (em USD)

Quanto valerá SenaraFlow (SNFL) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em SenaraFlow (SNFL) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para SenaraFlow.

Confira a previsão de preço de SenaraFlow agora!

SNFL para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de SenaraFlow (SNFL)

Compreender a tokenomics de SenaraFlow (SNFL) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SNFL agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre SenaraFlow (SNFL) Quanto vale hoje o SenaraFlow (SNFL)? O preço ao vivo de SNFL em USD é 0.00000488 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SNFL para USD? $ 0.00000488 . Confira o O preço atual de SNFL para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de SenaraFlow? A capitalização de mercado de SNFL é $ 4.52K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SNFL? O fornecimento circulante de SNFL é de 925.59M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SNFL? SNFL atingiu um preço máximo histórico de 0.00007424 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SNFL? SNFL atingiu um preço minímo histórico de 0.00000439 USD . Qual é o volume de negociação de SNFL? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SNFL é -- USD . SNFL vai subir ainda este ano? SNFL pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SNFL para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o SenaraFlow (SNFL)