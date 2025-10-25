Informações de preço de Seascape Crowns (CWS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.168768 $ 0.168768 $ 0.168768 Mínimo 24h $ 0.198343 $ 0.198343 $ 0.198343 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.168768$ 0.168768 $ 0.168768 Máximo 24h $ 0.198343$ 0.198343 $ 0.198343 Máximo histórico $ 61.33$ 61.33 $ 61.33 Menor preço $ 0.063296$ 0.063296 $ 0.063296 Variação de Preço (1h) -2.14% Alteração de Preço (1D) -12.79% Variação de Preço (7d) +24.03% Variação de Preço (7d) +24.03%

O preço em tempo real de Seascape Crowns (CWS) é $0.172965. Nas últimas 24 horas, CWS foi negociado entre a mínima de $ 0.168768 e a máxima de $ 0.198343, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CWS é $ 61.33, enquanto o mais baixo é $ 0.063296.

Em termos de desempenho de curto prazo, CWS variou -2.14% na última hora, -12.79% nas últimas 24 horas e +24.03% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Seascape Crowns (CWS)

Capitalização de mercado $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Fornecimento Circulante 7.65M 7.65M 7.65M Fornecimento total 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575

A capitalização de mercado atual de Seascape Crowns é $ 1.32M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CWS é 7.65M, com um fornecimento total de 7645850.9663491575. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.32M.