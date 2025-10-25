Informações de preço de Satoxcoin (SATOX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.01402414$ 0.01402414 $ 0.01402414 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -0.01% Variação de Preço (7d) -5.72% Variação de Preço (7d) -5.72%

O preço em tempo real de Satoxcoin (SATOX) é --. Nas últimas 24 horas, SATOX foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SATOX é $ 0.01402414, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SATOX variou -- na última hora, -0.01% nas últimas 24 horas e -5.72% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Satoxcoin (SATOX)

Capitalização de mercado $ 36.77K$ 36.77K $ 36.77K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 36.90K$ 36.90K $ 36.90K Fornecimento Circulante 3.71B 3.71B 3.71B Fornecimento total 3,726,875,141.5624213 3,726,875,141.5624213 3,726,875,141.5624213

A capitalização de mercado atual de Satoxcoin é $ 36.77K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SATOX é 3.71B, com um fornecimento total de 3726875141.5624213. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 36.90K.