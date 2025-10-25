O que é Sato The Dog (SATO)

SATO is a fully community-led meme token built on the Base network. After the original team abandoned the project without communication or development, dedicated holders stepped in to take control and revive it. Under new community leadership, SATO is focused on transparency, sustainable growth, and rebuilding trust. With a strong brand, an active base of supporters, and a mission rooted in decentralization, SATO is positioning itself as a standout meme coin in the evolving on-chain ecosystem. SATO is a fully community-led meme token built on the Base network. After the original team abandoned the project without communication or development, dedicated holders stepped in to take control and revive it. Under new community leadership, SATO is focused on transparency, sustainable growth, and rebuilding trust. With a strong brand, an active base of supporters, and a mission rooted in decentralization, SATO is positioning itself as a standout meme coin in the evolving on-chain ecosystem.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Sato The Dog (SATO) Site oficial

Previsão de preço do Sato The Dog (em USD)

Quanto valerá Sato The Dog (SATO) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Sato The Dog (SATO) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Sato The Dog.

Confira a previsão de preço de Sato The Dog agora!

SATO para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Sato The Dog (SATO)

Compreender a tokenomics de Sato The Dog (SATO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SATO agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Sato The Dog (SATO) Quanto vale hoje o Sato The Dog (SATO)? O preço ao vivo de SATO em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SATO para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de SATO para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Sato The Dog? A capitalização de mercado de SATO é $ 364.24K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SATO? O fornecimento circulante de SATO é de 420.69B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SATO? SATO atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SATO? SATO atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de SATO? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SATO é -- USD . SATO vai subir ainda este ano? SATO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SATO para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Sato The Dog (SATO)