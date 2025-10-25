Informações de preço de Sakai Vault (SAKAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.03202425 $ 0.03202425 $ 0.03202425 Mínimo 24h $ 0.03404982 $ 0.03404982 $ 0.03404982 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.03202425$ 0.03202425 $ 0.03202425 Máximo 24h $ 0.03404982$ 0.03404982 $ 0.03404982 Máximo histórico $ 12.21$ 12.21 $ 12.21 Menor preço $ 0.02819608$ 0.02819608 $ 0.02819608 Variação de Preço (1h) -0.10% Alteração de Preço (1D) +2.40% Variação de Preço (7d) -0.31% Variação de Preço (7d) -0.31%

O preço em tempo real de Sakai Vault (SAKAI) é $0.03373975. Nas últimas 24 horas, SAKAI foi negociado entre a mínima de $ 0.03202425 e a máxima de $ 0.03404982, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SAKAI é $ 12.21, enquanto o mais baixo é $ 0.02819608.

Em termos de desempenho de curto prazo, SAKAI variou -0.10% na última hora, +2.40% nas últimas 24 horas e -0.31% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Sakai Vault (SAKAI)

Capitalização de mercado $ 121.35K$ 121.35K $ 121.35K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 270.15K$ 270.15K $ 270.15K Fornecimento Circulante 3.59M 3.59M 3.59M Fornecimento total 8,000,000.0 8,000,000.0 8,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Sakai Vault é $ 121.35K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SAKAI é 3.59M, com um fornecimento total de 8000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 270.15K.