Informações de preço de Sailana Inu (SAILANA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00160813$ 0.00160813 $ 0.00160813 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.16% Alteração de Preço (1D) +26.47% Variação de Preço (7d) +17.12% Variação de Preço (7d) +17.12%

O preço em tempo real de Sailana Inu (SAILANA) é --. Nas últimas 24 horas, SAILANA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SAILANA é $ 0.00160813, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SAILANA variou -0.16% na última hora, +26.47% nas últimas 24 horas e +17.12% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Sailana Inu (SAILANA)

Capitalização de mercado $ 157.36K$ 157.36K $ 157.36K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 157.36K$ 157.36K $ 157.36K Fornecimento Circulante 999.98M 999.98M 999.98M Fornecimento total 999,982,336.635727 999,982,336.635727 999,982,336.635727

A capitalização de mercado atual de Sailana Inu é $ 157.36K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SAILANA é 999.98M, com um fornecimento total de 999982336.635727. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 157.36K.