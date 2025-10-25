Informações de preço de Sage by Virtuals (SAGE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0.00111275 $ 0.00111275 $ 0.00111275 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0.00111275$ 0.00111275 $ 0.00111275 Máximo histórico $ 0.00686891$ 0.00686891 $ 0.00686891 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +1.53% Alteração de Preço (1D) +28.24% Variação de Preço (7d) +35.87% Variação de Preço (7d) +35.87%

O preço em tempo real de Sage by Virtuals (SAGE) é $0.00108403. Nas últimas 24 horas, SAGE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0.00111275, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SAGE é $ 0.00686891, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SAGE variou +1.53% na última hora, +28.24% nas últimas 24 horas e +35.87% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Sage by Virtuals (SAGE)

Capitalização de mercado $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Sage by Virtuals é $ 1.08M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SAGE é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.08M.