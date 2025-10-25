Informações de preço de S3NSE AI (S3NSE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0.00102943 $ 0.00102943 $ 0.00102943 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0.00102943$ 0.00102943 $ 0.00102943 Máximo histórico $ 0.0072469$ 0.0072469 $ 0.0072469 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.09% Alteração de Preço (1D) -2.38% Variação de Preço (7d) -22.70% Variação de Preço (7d) -22.70%

O preço em tempo real de S3NSE AI (S3NSE) é $0.00100255. Nas últimas 24 horas, S3NSE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0.00102943, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de S3NSE é $ 0.0072469, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, S3NSE variou -0.09% na última hora, -2.38% nas últimas 24 horas e -22.70% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de S3NSE AI (S3NSE)

Capitalização de mercado $ 21.04K$ 21.04K $ 21.04K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.04K$ 21.04K $ 21.04K Fornecimento Circulante 21.00M 21.00M 21.00M Fornecimento total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

A capitalização de mercado atual de S3NSE AI é $ 21.04K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de S3NSE é 21.00M, com um fornecimento total de 21000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.04K.