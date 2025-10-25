Informações de preço de rudi (RUDI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.01784483$ 0.01784483 $ 0.01784483 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -2.79% Alteração de Preço (1D) +4.34% Variação de Preço (7d) +8.18% Variação de Preço (7d) +8.18%

O preço em tempo real de rudi (RUDI) é --. Nas últimas 24 horas, RUDI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RUDI é $ 0.01784483, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, RUDI variou -2.79% na última hora, +4.34% nas últimas 24 horas e +8.18% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de rudi (RUDI)

Capitalização de mercado $ 217.40K$ 217.40K $ 217.40K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 217.40K$ 217.40K $ 217.40K Fornecimento Circulante 999.33M 999.33M 999.33M Fornecimento total 999,331,994.279212 999,331,994.279212 999,331,994.279212

A capitalização de mercado atual de rudi é $ 217.40K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RUDI é 999.33M, com um fornecimento total de 999331994.279212. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 217.40K.