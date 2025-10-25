Informações de preço de Roco Finance (ROCO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.0087661 $ 0.0087661 $ 0.0087661 Mínimo 24h $ 0.00899519 $ 0.00899519 $ 0.00899519 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.0087661$ 0.0087661 $ 0.0087661 Máximo 24h $ 0.00899519$ 0.00899519 $ 0.00899519 Máximo histórico $ 6.32$ 6.32 $ 6.32 Menor preço $ 0.00669942$ 0.00669942 $ 0.00669942 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -0.39% Variação de Preço (7d) -8.85% Variação de Preço (7d) -8.85%

O preço em tempo real de Roco Finance (ROCO) é $0.00891903. Nas últimas 24 horas, ROCO foi negociado entre a mínima de $ 0.0087661 e a máxima de $ 0.00899519, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ROCO é $ 6.32, enquanto o mais baixo é $ 0.00669942.

Em termos de desempenho de curto prazo, ROCO variou -- na última hora, -0.39% nas últimas 24 horas e -8.85% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Roco Finance (ROCO)

Capitalização de mercado $ 833.94K$ 833.94K $ 833.94K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 887.91K$ 887.91K $ 887.91K Fornecimento Circulante 93.50M 93.50M 93.50M Fornecimento total 99,552,583.0 99,552,583.0 99,552,583.0

A capitalização de mercado atual de Roco Finance é $ 833.94K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ROCO é 93.50M, com um fornecimento total de 99552583.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 887.91K.