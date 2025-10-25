O que é Rocki (ROCKI)

ROCKI is a next generation music streaming service and digital payments ecosystem designed to solve some of the most fundamental problems of the music industry. Powered by the ROCKS token, it is the first platform that rewards both the artists for their streams and the listeners for their participation. ROCKI has launched two unique NFT's solutions for the music industry on the ROCKI platform, an ERC721 NFT for Royalty income rights of a song, and a ERC1155 NFT for exclusive listening access of music. To find out more, please visit the fully working platform at www.ROCKI.app

Recurso de Rocki (ROCKI) Site oficial

Previsão de preço do Rocki (em USD)

Quanto valerá Rocki (ROCKI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Rocki (ROCKI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Rocki.

ROCKI para moedas locais

Tokenomics de Rocki (ROCKI)

Compreender a tokenomics de Rocki (ROCKI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ROCKI agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Rocki (ROCKI) Quanto vale hoje o Rocki (ROCKI)? O preço ao vivo de ROCKI em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ROCKI para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de ROCKI para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Rocki? A capitalização de mercado de ROCKI é $ 5.17K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ROCKI? O fornecimento circulante de ROCKI é de 7.89M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ROCKI? ROCKI atingiu um preço máximo histórico de 5.06 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ROCKI? ROCKI atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de ROCKI? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ROCKI é -- USD . ROCKI vai subir ainda este ano? ROCKI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ROCKI para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Rocki (ROCKI)